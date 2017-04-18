القاهرة - أخبار مصر

طمأنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف جموع المصريين والمسلمين كافة حول العالم أن الأزهر الشريف قائم على تحقيق رسالته، وتبليغ أمانة الدين والعالم للناس كافة.

وأضاف البيان أن الأزهر يحمل على عاتقه تلك أمانة الحفاظ على الإسلام وشريعته السمحة على مدى أكثر من ألف عام وسيظل قائما على هذه الرسالة حاملا لهذه الأمانة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حصنا منيعا للأمة من الأفكار التكفيرية والمتطرفة التي تسعى للعبث بتراث الأمة وتفريغه من مواطن القوة والصمود في وجه التحديات العاصفة بالأوطان والأجيال.

واختتم بيان الهيئة بالآية الكريمة “الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا”.