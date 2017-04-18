الإسماعيلية - أ ش أ

تنطلق غدا الأربعاء، فعاليات الدورة التاسعة عشر لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وذلك في قصر ثقافة مدينة الإسماعيلية، تحت عنوان “مهرجان الإسماعيلية لأهل الإسماعيلية”، حيث سيشهد الحفل عرض الفيلم الإسباني “ما وراء الفلامنجو”.

واستقبل المهرجان 2500 شريط سينمائي تم تصفيتهم إلى 115 فيلما بمعرفة لجان التقييم التابعة للمركز القومي للسينما.

ومن المقرر أن يتم عرض عدد من العروض الخاصة على هامش المهرجان، منها برنامج لعروض سينما التحريك في كوريا الجنوبية تoعرض خلاله 10 أفلام، وبرنامج لعروض أفلام المركز القومي للسينما تoعرض خلاله 6 أفلام، وبرنامج أفلام الموسيقي والاستعراض.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان، المنتج الهندي أرون شادا والمخرج الإيطالي مانو جيروسا والمخرج المصري أحمد عبد الله والمخرجة الكورية الجنوبية يونج آه هان والناقدة الإسبانية مارجريتا ماجريجي.

وسيكرم المهرجان، في دورته الحالية، مؤسسة الناقد هاشم النحاس، واسم المخرج الراحل محمد كامل القليوبي.. وكان المهرجان قد أصدر كتبا لتكريم الكاتب الكبير نجيب محفوظ والناقد هشام النحاس والمخرج كامل القليوبي.