اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

حرص مصر على الوقوف بجانب العراق ودعمها لوحدته وسيادته على كامل أراضيه، واستعادته للأمن والاستقرار كانت ابرز المحاور التى حرص الرئيس السيسى على تأكيدها خلال استقباله لعمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي

السيسي يستقبل الحكيم لدعم وحدة العراق

كذلك اكد سامح شكري وزير الخارجية خلال استقباله الحكيم حرص مصر على وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه ومساندتها لكل جهد مخلص يستهدف تحقيق المصالحة الوطنية في العراق

شكري يؤكد دعم مصر لتحقيق المصالحة فى العراق

من جانبه … اكد د.على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال استقباله لعمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي على عمق الروابط بين مصر والعراق شعباً وقيادة على مدار التاريخ، لافتا إلى حرص مصر على الوقوف بجانب العراق ودعمها

بالصور..عبدالعال يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والعراق

وفى اطار المتابعة المستمرة لتطورات الاصلاح الاقتصادى ، شدد الرئيس السيسى خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونوابه لشئون الخزانة العامة، والسياسات الضريبية، و السياسات المالية على محاور رئيسية تحددت فى :

+مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتابعة المستمرة لنتائجه +أهمية زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم +مواصلة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً

الرئيس يبحث تطورات الاصلاح الاقتصادى

كذلك امتد نشاط الرئيس السيسى اليوم لمتابعة استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والكباري، والتأكد من تنفيذها وفقاً للبرامج الزمنية المحددةوذلك خلال لقائه لرئيس الوزراء، ووزير النقل.

الرئيس يتابع مع رئيس الوزراء ووزير النقل عددا من المشروعات

وفى اشارة دولية على تحسن الاقتصاد المصرى ، توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي القادم 2017-2018 الى 4.5 % نتيجة اجراءات الاصلاح الاقتصادي.

صندوق النقد يتوقع زيادة نمو اقتصاد مصر في 2017-2018

وفى موضوع اخر … واصلت وزارة الداخلية جهودها لكشف البؤر الإرهابية التي تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية حيث نجحت في قتل أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بدمياط وبحوزته كمية من الأسلحة والعبوات الناسفة

مقتل تكفيري وإصابة ضابطين خلال اقتحام بؤرة إرهابية بدمياط

وفى كشف اثرى جديد … أعلنت وزارة الآثار نجاح البعثة المصرية العاملة بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر فى الكشف عن محتويات مقبرة لشخص يدعى أوسرحات والذي كان يشغل وظيفة “قاضي المدينة” فى عصر (الدولة الحديثة) .

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