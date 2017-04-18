القاهرة - أ ش أ

استقبل أحمد أبو الغيط, الأمين العام لجامعة الدول العربية, اليوم الثلاثاء, على فرج القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية على الساحة الليبية وسبل حلحلة الأزمة وتشجيع جهود الوفاق الوطني بين كافة الأطراف الليبية.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي, المتحدث الرسمي باسم الأمين العام, بأن القطراني قدم خلال اللقاء شرحا لتطورات الأوضاع في ليبيا ودعا الجامعة العربية إلى تعزيز دورها وجهودها دعما للأشقاء الليبيين ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات

الإرهابية في مختلف الأرجاء الليبية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط جدد من ناحيته التزام الجامعة بمواصلة دورها دعما للعملية السياسية في ليبيا, بما في ذلك من خلال تشجيع الأطراف المعنية على الانخراط في حوار سياسي جاد للتوافق على الخطوات والنقاط العالقة وعلى نحو يفضى إلى

استكمال الاستحقاقات السياسية وبناء مؤسسات الدولة الليبية.

كما أعرب أبو الغيط عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تسمية ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى لجنة الحوار التي ستنظر في معالجة تلك النقاط العالقة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات, مضيفا أن الجامعة ستظل على أتم استعداد لمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية شاملة للوضع في البلاد.