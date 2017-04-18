أبوظبي - أ ش أ

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, محمود الخطيب نجم الكرة المصرية ونائب رئيس النادي الأهلي السابق, ومعه رئيس قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي, واحتفى بهما في حفل تكريم خاص.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لنجم الكرة المصرية الخطيب, مثنيا على ما يقدمه في برنامج “القاهرة أبو ظبي”.

من جانبه, أعرب محمود الخطيب عن تقديره لاستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي له, مؤكدا أن وجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال برنامج “القاهرة أبوظبي” هو واحد من المحطات المهمة في تاريخه الرياضي الطويل.

وأشار الخطيب إلى أن ما يقدمه البرنامج هو صورة من التلاقي والتواصل والأخوة بين مصر والإمارات, مؤكدا أن البرنامج جهد يمد مزيدا من جسور التلاقي بين الشعبين بما يخدم الرياضة, كما يعمل على ترسيخ المفاهيم السامية للرياضة بشكل عام.

ويحظى محمود الخطيب منذ بداية مشاركته في البرنامج الأسبوعي “القاهرة أبوظبي” الذي يقدم على قناتي أبوظبي الرياضية وقناة أون سبورت المصرية في نفس الوقت, بحفاوة رسمية وشعبية كبيرة في الإمارات تقديرا لما قدمه عبر تاريخه الكروي الحافل, والذي

لا تزال الجماهير تحفظه له, فضلا عن تواجده الفاعل في البرنامج الذي يطل من خلاله على الجماهير أسبوعيا.