أخبار مصر - نجلاء عزت

توقفت الحركة المرورية بمحور الكورنيش بمنطقة المعادى بسبب غلق كوبرى شمال طرة مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات بميدان الفاروق وداخل مناطق المعادى وانتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات.

ومن جانبه اكد المقدم عماد حماد مشرف غرفة مرور القاهره ان المرور يهيب باتباع اللافتات و العلامات الأرشادية بالمكان و التوجه التحويلات المرورية لتخفيف الأحمال.

كما ظهرت كثافات مرورية كبيرة للقادم من كورنيش النيل من شارع وادى النيل المتجهة الى كوبرى الفاروق الى ش بورسعيد حتى ش 216 حتى ش الاسلكى ثم محور الاتوستراد.