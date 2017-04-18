اخبار مصر - شيماء صالح

استعرض رئيس الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم لمحة عامة حول انتصارات الجيش العراقي في محاربة تنظيم داعش خاصة معركة استعادة مدينة الموصل، و لمحة عامة حول مبادرة حول تسوية الوضع السياسي في البلاد لمرحلة ما بعد القضاء على داعش.

جاء ذلك خلال استقبال على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمكتبه عمار الحكيم والوفد العراقي له والذى يزور القاهرة مؤخرا.

وأكد عمار ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة العلاقات الإستراتيجية في كافة المجالات، مؤكدًا أن الاقتصاد يمثل القاطرة لهذه العلاقات، سواء من خلال التعاون في مجال النفط، أو التعاون التجاري، أو التعاون في مجال السياحة.

كما أكد على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب المصري ونظيره العراقي.

من جانبه، شدد عبد العال على أهمية العلاقات الخاصة التي تربط بين مصر والعراق شعباً وقيادة على مدار التاريخ، لافتا إلى حرص مصر على الوقوف بجانب العراق ودعمها، من أجل تعضيد قدرته على تجاوز التحديات التي تواجهه، وليستعيد دوره المحوري الذي ظل يمارسه بين أشقاءه العرب

حضر اللقاء من مجلس النواب المصري الأستاذ السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، و سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، و أحمد سعيد رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس، والنائب أحمد رسلان عضو مجلس النواب والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، والمستشار محمد نصير نائب أمين عام مجلس النواب.