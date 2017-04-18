أخبار مصر - عصمت سعد

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة تسعى إلى إحداث تغيير شامل وسريع في المنظومة التعليمية في مصر؛ حتى نتمكن من اللحاق بركب الدول المتقدمة، وإن هذا المشروع الواعد يسهم بلا شك في تغيير مفاهيم الطلاب والمعلمين عن عملية التعليم والتعلم، وإننا في حاجة إلى تبني مزيد من المشروعات والأفكار التي تساعد على تهيئة المناخ؛ لاستقبال التغيير الذي نريد تحقيقه بمرونة وقدرة على التأقلم السريع.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمشروع “تحدي القراءة العربي” بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر؛ لتكريم الطلاب والطالبات الذين فازوا في فعاليات مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية، ومشرفيهم، والمدارس المتميزة كذلك.

واضاف “شوقي” فى كلمته التى ألقاها خلال الحفل أن القراءة نور للعقل، وغذاء للروح، وطريق للمعرفة، ومتعة للنفس، وكلما قرأ الإنسان اتسعت مداركه، ونمت شخصيته، واتزن تفكيره، واستطاع أن يفرق بين الخطأ والصواب، وأن يفهم تراث وطنه، ويقدر مجتمعه، وأن يختار طريقه نحو العلم بناءً على ما يستهويه، ويحوز اهتمامه.

وأشار وزير التعليم إلى أنه من هنا جاء اهتمام الوزارة بمشروع تحدي القراءة العربي الذي يعد حافزًا كبيرًا للطلاب المصريين على القراءة، مشيرًا إلى أن تكريم الفائزين من الطلاب في هذا التحدي يحمل رسالة شديدة الأهمية وهي أن الوزارة تقدر دور القراءة في بناء شخصية الطلاب، وتسعى إلى غرس حب القراءة والتعود عليها بينهم في جميع المراحل التعليمية، وتهدف إلى تغيير فكرهم من التعلم بالحفظ والتلقين إلى التعلم الذاتي بالقراءة والاطلاع، واستخدام التكنولوجيا للأغراض البحثية والعلمية.

وأوضح شوقي أن تحقيق الأهداف السابقة لا يمكن أن يتم دون أن يقوم المعلمون بدورهم في الإشراف على الطلاب، وتوجيههم توجيهًا واعيًا؛ لاختيار الكتب التي تتسم بالاعتدال، وتبتعد عن الأفكار المتطرفة والهدامة، وتلتزم بالقواعد العلمية السليمة في عرض الموضوعات وشرحها، ولذلك فإننا نكرم اليوم هؤلاء المشرفين الذين أَدَّوْا ما عليهم بإتقان فساهموا في إنجاز الهدف من المشروع على الوجه الأكمل.

ووجه شوقي الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي على إطلاقه لهذا المشروع بالغ الأهمية للوطن العربي بأسره.

كما هنأ شوقى الطلاب والطالبات بهذا التكريم، ودعاهم إلى مزيد من العمل والعطاء؛ حتى يكونوا مساهمين في نهضة وطننا الحبيب مصر.