القاهرة - أ ش أ

يشارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، في فعاليات الدورة ال201 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بمقر المنظمة بباريس، والتي تعقد خلال الفترة من 19 أبريل إلى 4 مايو القادم.

وتمثل هذه الدورة أهمية خاصة لمصر، في ضوء ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لشغل منصب المدير العام لليونسكو، حيث تبدأ الإجراءات التنفيذية لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الإجراءات.

ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة مصر خلال الجلسة الصباحية يوم 25 أبريل الجاري، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي ورؤساء وفود الدول الأعضاء، بهدف حشد الدعم والتأييد لجهود مصر في المنظمة ودعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب مديرا عاما للمنظمة، وكذلك لقاء المرشحين لهذا المنصب والبالغ عددهم حتى الآن 6 مرشحين.

ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة تقارير المدير العام لليونسكو السيدة إيرينا بوكوفا، بشأن الميزانية الخاصة بالمنظمة، ومتابعة تقرير تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتعزيز التعاون بين المنظمة واللجان الوطنية للدول الأعضاء، وتنفيذ استراتيجية تعزيز خطة اليونسكو فى حماية التراث الثقافي والترويج للتعددية الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز لجنة الإشراف الدولي حول برنامج ذاكرة العالم، والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ.

وعلى هامش هذه الدورة، يشارك الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات بالوزارة وأمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، في فعاليات اجتماع الأمناء العاميين للجان الوطنية لليونسكو، خلال يومي 26 و27 أبريل، بهدف استطلاع آراء الأمناء العاميين في خطة العمل المتعلقة بتعزيز التعاون بين المنظمة واللجان الوطنية للدول الأعضاء، ومتابعة الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر العام لليونسكو في دورته ال 39، إلى جانب برنامج حافل بالموضوعات التي تتطلب آراء وتنسيق اللجان الوطنية على مستوى العالم.