اخبار مصر - شيماء صالح

صرح المتحدث باسم نادى القضاة المستشار حازم رسمى بأن رئيس مجلس النواب حريص على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئونها .

جاء ذلك فى تصريحات “رسمي” للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء رئيس نادى القضاة المستشار محمد عبد المحسن، برئيس البرلمان على عبد العال فى مقر مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل القانون المنظم لطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ونقل رسمى عن عبد العال تأكيده العمل على إصدار قانون دون أى عيوب دستورية، ووعده بدراسة رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والعمل على تحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية دون أى شبهات لعدم الدستورية.

وكان قسم التشريع قد أرسل مذكرة السبت الماضي _ بعد مراجعته مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب_ مؤكدة فيها أن التشريع الجديد يحمل عوار دستورى.

وأشار رسمي إلى أن اللقاء تم فى إطار حرص سلطات الدولة على عدم الصدام، والإلتزام بالدستور، وأيضا الحفاظ على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل بشئونها.