نشرة المساء من أخبار مصر
أخبار مصر
الرئيس يبحث تطورات الاصلاح الاقتصادى
الرئيس يتابع مع رئيس الوزراء ووزير النقل عددا من المشروعات
حجازى يغادر إلى ألمانيا لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة
مقتل تكفيري وإصابة ضابطين خلال اقتحام بؤرة إرهابية بدمياط
غدا الهيئة الوطنية للصحافة تعقد أولي اجتماعاتها الرسمية
حسين زين: خطة اصلاح شاملة دون المساس بابناء الهيئة
تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في مخالفات بيع البنك الوطني للأربعاء
تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال هشام بركات إلى السبت القادم
ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية إلى 18 شهيدا
تأجيل محاكمة 20 متهما بـ “داعش ليبيا” لـ 16 مايو
تأجيل محاكمة 213 إرهابيا بتنظيم بيت المقدس ل13 مايو
الرقابة الادارية تضبط تشكيل عصابي بمديرية المساحة بالمنيا
غدا جولة الإعادة على مقعد المصيلحي بالشرقية
“السكة الحديد ” تنفى ماتردد عن خروج قطار بورسعيد عن القضبان
غدا..افتتاح المؤتمر الطبي الرابع للقلب لمستشفيات “قناة السويس”
غدا..توقيع بروتوكول تعاون بين شباب الأعمال والمصدرين المصريين
صندوق النقد يتوقع زيادة نمو اقتصاد مصر في 2017-2018
البورصة المصرية تغلق فوق 13 الف نقطة
19.2 مليار دولار تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية للمصارف منذ التعويم
أبو الغيط يمنح رئيس وزراء البحرين درع الجامعة..غدا
فلسطين تحمل الاحتلال مسؤولية الأسرى المضربين
مقتل 12 شخصا في تحطم مروحية بتركيا
النظام السوري يخلي مطار حماة العسكري
استشهاد 12 ضابطا سعوديا فى سقوط مروحية باليمن
الكشف عن مخطط لهدم الحي الإسلامي بالقدس
الأهلي يكافىء لاعبيه بعد الفوز بـ 6 مباريات على التوالي بالدوري
الأهلي يخوض غداً ودية أمام تليفونات بني سويف
التليفزيون ينقل مباريات الدوري
الزمالك يرفض عقوبات لجنة المسابقات ويستعد للرد بالطرق القانونية
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