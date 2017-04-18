العريش - أ ش أ

بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عملية حصر المباني السكنية في محافظة شمال سيناء ضمن المرحلة الأولى للعملية التي تستمر اعتبارا من اليوم وحتى 26 مايو المقبل.

وذكر مفتش الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محمد علي عيد ناصر إن هذه المرحلة تستهدف حصر المباني في مراكز ومدن بئر العبد والحسنة ونخل مشيرا إلى أن فريق العمل انتشر في كافة المدن والقرى المقرر أن يشملها الحصر وتم تزويد الفريق بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لإتمام عملهم.

وأضاف أنه تتم متابعة فريق الحصر من خلال غرفة عمليات رئيسية برئاسة منسق عام محافظة شمال سيناء حسن خليل وفريق دعم فني على مدار ساعات العمل لحل أية مشكلة فنية أو عطل في الأجهزة, كما يتم التواصل مع العاملين في الميدان واستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل الإلكتروني.