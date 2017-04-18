القاهرة - أ ش أ

يبدأ صندوق التنمية الثقافية غداً الاربعاء احتفالات عيد تحرير سيناء بمشاركة فرق شعبية من شمال سيناء كما سيتم اقامة سوق للمنتجات الحرفية بساحة الهناجر في دار الأوبرا، وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تنظمها قطاعات الثقافة ، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

ويقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية حفلًا موسيقيًّا للفنان مينا جمال ببيت الهراوى “بيت العود العربى” الساعة 8 م، إلى جانب الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء، بمشاركة فِرق شعبية من العريش وسوق للمنتجات الحِرفية من سيناء بساحة الهناجر الساعة 5 م.

أما مكتبة الحضارة الإسلامية، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، فتنظم زيارة أثرية لهرم ميدوم الساعة 10 ص.

بينما تنظم دار الأوبرا المصرية حفل ريسيتال فيولا وبيانو بالمسرح الصغير الساعة 8 م، بالإضافة لمهرجان الهند على ضفاف النيل بالمسرح الكبير الساعة 8 م.

وتقدم فرقة الشلاتين للفنون التلقائية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عرضًا فنيًّا؛ احتفالًا بأعياد الربيع بقصر ثقافة الشلاتين، كما تنظم مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة فنية للرسم على الزجاج، كما يقيم فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافى بمكتبة الغار احتفالية بعيد تحرير سيناء ومسابقة فنية للأطفال فى العاشرة صباحًا، ويقيم قصر ثقافة العاشر ورش فنون تشكيلية بعنوان “سيناء فى عيون الأطفال” فى الرابعة عصرًا.

ويعرض البيت الفنى للمسرح مسرحية “قواعد العشق 40” على مسرح السلام الساعة 8 م، ومسرحية “عشاء عمل” على مسرح أوبرا ملك فى الساعة الثامنة مساء، ومسرحية “كلنا لها” على مسرح الطليعة فى الساعة السابعة مساء بقاعة صلاح عبدالصبور، ومسرحية “يوم أن قتلوا الغناء” على مسرح الطليعة الساعة 9 م.

وضمن فعاليات “الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017″، يقام عرض مسرحى للأطفال “بنت السيرك” لفرقة أسوان، بقصر ثقافة الأقصر الساعة 10ص، كما يقام ضمن معرض الكتاب بالاقصر الساعة 5.30 “مسرح الثقافة الجماهيرية- التغيرات والمعوقات الآنية”، والساعة 7 “المسرح بين الواقع والمأمول”، إلى جانب احتفالية إنشاد ديني لفرقة الأقصر للإنشاد الديني الساعة 8.30.