أ ف ب

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، ائتلاف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن، بالتعاون مع ممثلين عن مكونات محافظة الرقة، معقل الإرهابيين في سوريا، تشكيل «مجلس مدني» اليوم الثلاثاء، لإدارة المدينة وريفها، فور استكمال طرد الإرهابيين منها.

وفي بيان ، أعلنت «أكثر من مئة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ من أﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺮﻗﺔ.. ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ» من الإرهابيين.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني، هجوماً واسعاً في إطار حملة «غضب الفرات» لطرد التنظيم المتشدد من الرقة. وتمكنت منذ بدء العملية من إحراز تقدم نحو مدينة الرقة وقطعت كافة طرق الإمداد الرئيسية للإرهابيين من الجهات الشمالية والغربية والشرقية.