القاهرة - أ ش أ

أدى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شريف إكرامي اليوم الثلاثاء تدريبات بدنية إضافية بالجري حول الملعب، وذلك على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة .

وقام إكرامي بالجري حول الملعب منفردا لأكثر من 15 دقيقة، بعد انتهاء فقرة الجري الخاصة بالحراس، واستأنف لاعبو الفريق تدريباتهم، بعد الراحة التي حصلوا عليها أمس، عقب مواجهة أسوان في الدوري، وغاب عن المران عماد متعب، مهاجم الفريق.

من جانبه، قال سيد عبد الحفيظ، مديرة الكرة بالنادي، إن سبب غياب اللاعب يعود إلى حصوله على حقنة في الركبة، تتوجب حصوله على راحة من التدريبات الجماعية.