القاهرة - أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسن فريد, تأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة السبت المقبل, في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.

وتضم القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية و16 متهما هاربا.