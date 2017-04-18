أخبار مصر -د.هند بدارى

نفت هيئة السكة الحديد مانشر ببعض المواقع عن خروج القطار المتجه من سوهاج الي بور سعيد عن القضبان وتعطل حركة مسير القطارات علي خط القاهرة بور سعيد.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه أثناء مرور قطار رقم ١٨٥ الساعة ١٣.٥٥ ما بين محطة الكاب والتينة بالكيلو متر ١٥٩ سقطت احدى عجلات العربة الاخيرة وعلى الفور تنبه بترك العربة وسحب باقي القطار لاستكمال رحلته لعدم تعطيل حركة مسير القطارات لحين رفع عجلات العربة.

وتهيب هيئة السكة الحديد تحرى الدقه عن كتابة اي اخبار تمس مرفق السكك الحديدية الذي هو ملك للشعب ويخدم طبقة عريضة من جمهور المسافرين من الركاب.