القاهرة - أ ش أ

تقيم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مؤتمر ومعرض مدينة زويل لعلوم الطب الحيوي في الفترة من 21 إلى 22 أبريل 2017، وذلك بمقرها الكائن بمدينة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يحضر افتتاح المؤتمر العديد من الشخصيات المهمة في مجال علوم الطب الحيوي وبمشاركة العديد من المؤسسات المهتمة بالبحث العلمي.

ويهدف المؤتمر لوضع حجر الأساس لدفع عجلة الأبحاث العلمية الطبية، تحت رفع شعار مدينة زويل “مصر تستطيع” وخلق جيل جديد من العلماء المصريين المسايرين للأبحاث العلمية في العالم، والمؤتمر هو الأول من نوعه الذي يقوم عليه طلاب في مصر.

يشار إلى أن قسم علوم الطب الحيوي، هو أحد الأقسام الرئيسية في جامعة العلوم و التكنولوجيا بالمدينة، ويضم أربعة أقسام متخصصة : أحياء الخلية الجزيئية، العلوم الطبية، علوم الجينوم، وعلم الأحياء الحاسوبي، و تصميم وتطوير العقار.

ومدينة زويل تزرع المهارات اللازمة في الطلبة لتطبيق ما تعلموه لخدمة البحث العلمي من خلال مركز حلمي للعلوم للطبية، وهو مكون من 3 معامل رئيسية، مركز دراسات الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها، مركز التميز في أبحاث الخلايا الجذعية والطب التجددي، ومركز علوم الجينوم.