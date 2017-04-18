دمياط - أ ش أ

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية 7 سفن منها سفينة حاويات واحدة و6 سفن بضائع عامة بينما غادرته 11 سفينة منها 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء يبلغ 14 سفينة بالإضافة إلى 14 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار البيان إلى أن الميناء غادره قطاران بحمولة تبلغ 2594 طنا من القمح و105 سيارات بحمولة 5183 طنا من القمح موضحا أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 82825 طنا بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120715 طن قمح.

ولفت البيان إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 3125 طن فوسفات و5257 طن يوريا و2300 طن رمل زجاجي.