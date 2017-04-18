بغداد - أ ش أ

لقي شرطي عراقي مصرعه، اليوم الثلاثاء، فيما أصيب اثنان آخران بجروح، إثر هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف القوات الأمنية بمحافظة الأنبار.

وأكد مصدر أمني- حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية – إن “انتحاريا بحزام ناسف فجر نفسه بالقرب من نقطة تفتيش لقوات الشرطة العراقية, بناحية الدولاب التابعة لقضاء هيت بمحافظة الأنبار”, مضيفا أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة في موقع الحادث.

وتشهد محافظة الأنبار العديد من الهجمات الانتحارية التي ينفذها مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي وتستهدف غالبا القوات الأمنية العراقية.