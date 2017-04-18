القاهرة - أ ش أ

أكد حسام البدري، المدير لفريق الأهلي، أن اللاعب الوحيد الذي تم الاستقرار على عودته للأهلي مرة أخرى من اللاعبين المعارين هو أحمد الشيخ المعار لصفوف فريق مصر المقاصة.

وأوضح البدري أنه لم يتم حسم القرار بشأن الثنائي الغاني جون أنطوي المعار لفريق مصر المقاصة أيضاً، ومحمد حمدي زكي المعار لفريق إنبي.

وعن اللاعبين الذين يتابعهم من أجل ضمهم في فترة الانتقالات القادمة، أكد البدري أن يتابع أكثر من لاعب وأبرزهم عمرو مرعي مهاجم إنبي، ومحمد عنتر لاعب فريق الأسيوطي، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ القرار بشأن التعاقدات الجديدة بالتنسيق مع لجنة الكرة بالنادي الأهلي.