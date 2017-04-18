القاهرة - أ ش أ

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح, اليوم الثلاثاء قدرها 6300 ميجاوات مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الاثنين تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد -في نشرته اليومية- أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24000 ميجاوات مقابل 22100 ميجاوات أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16200 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الخامسة عصرا وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015 ولم يعد يتم قطع التيار بسبب توفر الكهرباء.