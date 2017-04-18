البعثة المصرية تنجح في اكتشاف مقبرة أوسرحات بالبر الغربي بالأقصر 2017/04/18 - 17:29 البعثة المصرية تنجح في اكتشاف مقبرة أوسرحات بالبر الغربي بالأقصر2017-04-18T17:29:00+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبرا مصر https:// الأقصر, مقبرة أوسرحات أقرأ أيضا: السفير الفرنسي بالقاهرة يقضي إجازة شم النسيم وسط المعابد الأثرية بالأقصر 1888 نزيلا بالفنادق الثابتة في الأقصر بالتزامن مع أعياد الربيع محافظ الأقصر يتفقد أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تتفقد المنظومة الصحية بالأقصر افتتاح فعاليات بطولة كأس العالم للبلياردو بالأقصر الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق محدود بمنطقة زراعية بالأقصر
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