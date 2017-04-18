القاهرة-أ ش أ

واصلت وزارة الداخلية جهودها لكشف البؤر الإرهابية التي تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية والتي تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة وكذا المنشآت المهمة والحيوية وممتلكات أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم حيث نجحت في قتل أحد العناصر التكفيرية شديدة

الخطورة بدمياط وبحوزته كمية من الأسلحة والعبوات الناسفة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن معلومات كانت قد توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد تورط التكفيري /السيد السيد غازي كحله مواليد 988/11/18- سائق ويقيم تفتيش كفر سعيد مركز كفر سعد دمياط في تنفيذ حادث محاولة تفجير محل تجاري مملوك للمواطن سمير بشرى منسي الكائن بمنطقة السوق القديم برأس البر محافظة دمياط بتاريخ 2017/4/7.

وقامت قوات الحماية المدنية بتفكيك العبوة الناسفة قبل تفجيرها (موضوع القضية رقم 2017/333 إداري قسم شرطة رأس البر), كذا قيام المذكور بإعداد وتجهيز عدد من العبوات الناسفة لاستخدامها في ارتكاب سلسلة من الحوادث الإرهابية المماثلة خلال الفترة القادمة.

وأضافت المعلومات أن المذكور من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة المعتنقة للأفكار الجهادية والتكفيرية, وتم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد محل اختبائه كما تم إعداد القوات اللازمة لمداهمته.

كما عثر بحوزة المذكور على ( بندقية آلية ورشاش برتا وخزينتين لبندقية آلية وكمية من الذخائر و3 عبوات متفجرة معدة للتجهيز, وكمية من رومان البلي والأدوات والمواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.