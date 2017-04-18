القاهرة - أخبار مصر

على الرغم من أن الخبراء ينصحون بتجنب الحامل الملابس الضيقة، إلا أن بيونسيه تخطت جميع الحواجز في أزياء حملها الحالي بتوأم.

وسبقتها العديد من النجمات في جرأة ارتداء الأزياء والفساتين الضيقة وخاصة على السجادة الحمراء بظهورهن أمثال كيم كارداشيان، ولكن بيونسيه توفقت في اختياراتها لهذا الستايل المثير خاصة في آخر صورة نشرت لها مع Tina Lawson و Kelly Rowland، مرتدية فستانا ابيض ضيق.

و على منصة عروض جولدن جلوبز ،ظهرت بيونسيه بأداء وإطلالة جعلت الجميع في حالة ذهول واعجاب لما قدمته بعدما ظهر بطنها بوضوح.

اعتمدت بيونسيه هذا الستايل من الأزياء في العديد من اطلالاتها لتشارك العالم شعورها بالامومة. واختارت في آخر 3 إطلالات لها فساتين طويلة وضيقة.