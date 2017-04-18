القاهرة - أخبارمصر

غادر القاهرة صباح اليوم ، الفريق / محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، متوجهاً إلى ألمانيا ، لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة ، والمزمع عقده بمدينة شتوتجارت الألمانية ، وذلك بدعوة من الفريق أول / توماس ولدهاوزر قائد القيادة الإفريقية الأمريكية.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر فى الفترة من الثامن عشر حتى الحادى والعشرين من الشهر الجارى ، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات على صعيد التعاون العسكرى بين الدول المشاركة فى ضوء تطورات الأوضاع على الساحة الإفريقية .