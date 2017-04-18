أخبارمصر -د.هند بدارى

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على مواصلة الحملات التموينية بمراكز وقري المحافظة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم والوقوف أمام المتعدين على حق المواطن والمتاجرين بصحته لافتاً إلى التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لاستمرار الحملات على الأسواق ومنافذ البيع.

وأوضح كمال خليفة وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه جاري تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع بمراكز وقرى المحافظة بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وبالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة والوحدات المحلية للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز.

وأعلن العميد عصام ابوشقة مدير ادارة مباحث التموين أنه خلال 3 أيام تم تحرير 261قضية تموينية متنوعة وضبط طن سكر و33كيلو أسماك و 57 كيلو لحوم غير صالحة للإستخدام و86سلعة غذائية و43بطاقة تموينية تم تجميعهم دون وجه حق فضلاً عن ضبط عدد من السلع الغذائية (النشادر ، مبيدات زراعية مستوردة ، وسمنة ، والوتاسيوم المستور) دون بيانات وفواتير ، وعدد 9عبوة من عيش البيتزا منتهي الصلاحية وذلك قبل بيعها في السوق السوداء.

وأشار مدير مباحث التموين إلى التحفظ على المضبوطات ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 102 لسنة2011 موضحاً إنه جاري عرض تلك المخالفات والمضبوطات والمتهمين على النيابة العامة منوهاً عن استمرار الحملات وضبط المخالفين وحماية المستهلك من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.