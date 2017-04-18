القاهرة - أ ش أ

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق بعد الفوز على أسوان في الدوري، كونها المباراة السادسة على التوالي التي يفوز فيها الفريق.

وأضاف عبد الحفيظ أنه تم ربط اللائحة التحفيزية بتوالي الفوز في المباريات؛ بحيث تكون هناك مكافأة خاصة عند إحراز الفريق للفوز في 6 مباريات متتالية، وهي نسبة متصاعدة، موضحاً أنها أمور تحفيزية، تهدف إلى دفع الفريق لمواصلة مشواره نحو حصد النقاط في مسابقة الدوري.