القاهرة - أ ش أ

أكد عادل عمار رئيس مهرجان “أوسكار إيجيبت” السينمائي الدولي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة،إن التقدم للمشاركة في الدورة الخامسة من المهرجان المهداه لروح الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مستمر حتى نهاية أبريل الجاري.

وأوضح عمار أن إدارة المهرجان تسلمت حتى الآن 41 فيلما من بينها 3 أفلام من المغرب و3 أفلام من الجزائر وفيلمين من السعودية وفيلما من كل من العراق وإيطاليا وروسيا،وقد استقرت إدارة المهرجان على الفيلم السعودي “رحمة” إخراج فيصل الشناوي ليفتتح فعاليات المهرجان في أغسطس القادم،حيث يقام المهرجان مرتين في السنة.

ولفت عمار إلى أن لجنة تحكيم الدورة الخامسة ستكون برئاسة الفنان محمود قابيل وعضوية الفنانة نهال عنبر والمخرج مصطفى الدمرداش والسيناريست غدير أبو خزيم والكاتب الصحفي محمد رفعت نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر،ومن المقرر أن يكرم المهرجان عددا من الفنانين من بينهم الموسيقار هاني مهنا والمطرب أحمد الحجار والفنانة سلوى عثمان.