القاهرة - أ ش أ

امتلأت قاعات السيرك القومي عن آخرها خلال الأيام الماضية بسبب احتفال المصريين بأعياد الربيع حاليا.

وتجاوزت إيرادات السيرك القومي بالعجوزة 4 ملايين جنيه،وهو رقم قياسي له .

وصرح جلال عثمان مدير السيرك القومي قال بان “السيرك حقق منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن إيرادات زادت عن 4 ملايين جنيه وهو رقم كبير تم تحقيقه بمجهود كل العاملين في السيرك القومي.

وأضاف أن هذا الرقم كان من الممكن أن يتعرض للزيادة،لكن الظروف التي يمر بها السيرك القومي حاليا من أعمال تجديد وتحديث للمباني الخاصة به كانت سببا في تأخر الإيرادات

بشكل بسيط.