القاهرة - أ ش أ

توقع جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك” غدا الأربعاء بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال بهدف التعاون وتقديم الخبرات والدعم الفني للشركات المصرية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترويج للمنتجات المصرية في دول إفريقيا.

وأعلن المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين عمرو عبد اللطيف – في بيان اليوم الثلاثاء – أن البروتوكول يهدف إلى تنمية الأعمال بين أعضاء الجمعية واستفادة الشركات من خدمات جمعية المصدرين والتعاون فى تنمية الصادرات.

وأكد أنه سيتم تبادل المعلومات والاشتراك في المعارض الخارجية والترويج لخدمات المصدرين بأفرع جمعية شباب الأعمال في القاهرة والإسكندرية والصعيد وبورسعيد.

كما ينص البروتوكول على التعاون في تنمية الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية وبالأخص دول الكوميسا بالإضافة إلى تنظيم رحلات عمل لدول الكوميسا بهدف فتح أسواق جديدة لأعضاء الطرفين.

كما ينص البروتوكول على المشاركة فى رحلات العمل التي تنظمها كل منهما بغرض تنمية التعاون والاستثمار مع الدول الأجنبية الأخرى.