القاهرة - أ ش أ

ينقل التليفزيون المصري، عبر قنواته الثانية والنيل للرياضة والقنوات الإقليمية، مباريات بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم.

تنقل قنوات القنال والدلتا والنيل للرياضة غداً في الثالثة عصراً مباراة طنطا والمصري، يعقبها فى الخامسة والنصف مساء وعبر شاشة القنال والإسكندرية والنيل للرياضة مباراة الإسماعيلي وسموحة، وفي الخامسة مساء مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

وتنقل المباريات من خلال الاستديو التحليلى استاد النيل، ويستضيف نخبة من نجوم كرة القدم لتحليل الجوانب الفنية للفرق المشاركة من خلال بطولة الدورى العام .