دمشق - أ ش أ

أخلت قوات النظام السوري مطار حماة العسكري من المقاتلين الروس والإيرانيين ونقلتهم إلى محطة القطار الواقعة في حي “البعث” داخل المدنية، كما أعلن مركز حماة الإعلامي اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر في المعارضة, حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن النظام السوري أخلى – أيضا – مقاتلاته المتواجدة بمطاري (الضمير والسين) بريف دمشق ونقلها إلى مطار دمشق الدولي ومطار “بلي” جنوب شرق دمشق, لتخوفه من ضربة جوية أمريكية أو

قيام الثوار باستهداف جديد.

يشار إلى أن مصادر في المعارضة أعلنت الأحد الماضي أنها أطلقت 40 صاروخ جراد على مطار حماة العسكري, ما أدى لخروجه من الخدمة.

وأوضح “جيش النصر” التابع للجيش الحر – عبر حسابه على تويتر – إن الصواريخ أصابت برج المراقبة والتوجيه داخل المطار ما أدى لنشوب حرائق كبيرة فيه أخرجته من الخدمة.