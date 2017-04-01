القاهرة - أ ش أ

عقد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع إرنست بوا بوبو وزير الصناعة والتعدين الكاميروني تناولت سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الصناعة والتعدين.

ويقوم وزير الصناعة والتعدين الكاميروني حاليا بزيارة رسمية إلى مصر وذلك تلبية لدعوة رسمية من طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وأكد السفير شريف الليثي سفير مصر فى الكاميرون – فى تصريح له اليوم الثلاثاء – على أهمية تلك الزيارة باعتبارها أول زيارة رسمية لوزير الصناعة والتعدين الكاميروني إلى مصر واوضح أن تلك الزيارة تأتي فى إطار العلاقات المتميزة والتطور الذي تشهده علاقات البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن زيارة الوزير الكاميروني تأتي كما يجرى حاليا الإعداد لعقد جولة مفاوضات بين الجانبين المصري والكاميروني فى القاهرة لتحديث اتفاق النقل الجوي الموقع بين البلدين.