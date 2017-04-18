الاسكندرية-أ ش أ

ارتفع عدد شهداء التفجير الإرهابى, الذى استهدف كنيسة مار مرقس بالإسكندرية خلال احتفالات أحد الشعانين إلى 18 بعد وفاة أحد المصابين صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية فى بيان لها أن “كريم غطاس أندراوس” استشهد داخل المستشفى متأثرا بإصابته فى تفجير الكنيسة المرقسية

يشار إلى أن انتحاريا كان قد فجر نفسه أمام الكنيسة مار مرقس بالإسكندرية خلال احتفالات “أحد الشعانين” مما أسفر عن سقوط 17 شهيدا بينهم 7 أقباط وإصابة 48 آخرين.