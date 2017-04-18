طوكيو - أ ش أ

أعلن نائب رئيس وزراء اليابان تارو آسو رسميا بدء “الحوار الاقتصادي” الياباني الأمريكي والذي سيعمل كمنتدى للبلدين لبحث عدد من القضايا الاقتصادية إلى جانب التعاون فى مجالي الطاقة والبنية التحتية.

واشار آسو – في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عقد اليوم الثلاثاء في طوكيو نقلته هيئة الإذاعة البريطانية – إن المحادثات ستركز على ثلاثة مجالات: القضايا التجارية والاستثمارية والتعاون فى سياسة الاقتصاد الكلي وقطاعات صناعية محددة.

وأوضح آسو أنه سيواصل إجراء محادثات بناءة مع نائب الرئيس الأمريكي من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبدء تاريخ جديد من العلاقات الثنائية.

من جانبه، اوضح نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ان تعزيز الرخاء هو السبب الأساسي للاجتماع بنائب رئيس الوزراء الياباني” واشار إلى أنه بتوجيهات من ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قام مع آسو بتحديد الإطار الذي سيمضي فيه “الحوار الاقتصادي” بين البلدين.

ولفت بينس إلى أن هذه المحادثات ستمكن البلدين من تعميق العلاقات الاقتصادية المتبادلة وتوفير فرص عمل وتحقيق الرخاء والنمو.

واشار بينس إلى أن اليابان تعد رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة ورابع أكبر سوق لتصدير المنتجات الأمريكية كما تعد من أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة لافتا إلى أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لليابان في الولايات المتحدة يبلغ أكثر من 400 مليار دولار.

وأوضح بينس أن المؤسسات المعنية بالحوار الاقتصادي كوزارة الاقتصاد والخزانة ومكتب التمثيل التجاري الأمريكي سيباشرون الحوار مع الجانب الياباني على أن يلتقى بآسو مجددا بنهاية العام الجاري لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.

واعتبر بينس أن هذا الحوار الاقتصادي يعد فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين وسيؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق الرخاء والنمو فى البلدين على حد سواء.