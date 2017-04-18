برلين - د ب أ

أعلن نادي دارمشتات الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تمديد العقد مع مدافعه فابيان هولاند، 26 عامًا، ليستمر مع الفريق حتى عام 2020 .

وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” ، مشيرا إلى أن اللاعب سيؤدي دورا أساسيا أكبر مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويحتل دارمشتات المركز الثامن عشر الأخير بجدول الدوري الألماني (بوندسليجا) ، وسيتأكد هبوطه في الموسم المقبل في حالة الهزيمة أو التعادل في مباراته المقبلة أمام هامبورج يوم السبت المقبل.