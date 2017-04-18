أكدت وزارة التربية والتعليم استرداد حافز مديرى ونظار المدارس بواقع (1500) جنيه شهريًا حيث انها كانت تُصرف لهم بالمخالفة للقانون وفقا للكتاب الدورى الصادر برقم (8) بتاريخ11/4/2017 بشأن .

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيانها الثلاثاء أن هذا الكتاب الدورى هو تأكيدًا لما سبق، وأنه صدر من الوزارة عام 2010، والمتضمن عدم قانونية صرف هذا الحافز، مع وجوب استرداد ما سبق صرفه، طبقًا لفتوى الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية.

وجارٍ التنسيق مع الإدارة المذكورة حيال دراسة مدى إمكانية التجاوز عن استرداد ما تم صرفه، وإرجاء الاسترداد لتلك المبالغ لحين الانتهاء من دراسة الموضوع فى ضوء القوانين واللوائح المالية المنظمة فى هذا الشأن؛ وذلك حرصًا من الوزارة على جموع المديرين.