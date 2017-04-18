القاهرة ـ أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره كما تقل الروية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مائل للحرارةوالرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فى البحرين يتراوح من متر ونصف إلى مترين, والرياح السطحية فى البحر الأحمر جنوبية شرقية أما فى البحر المتوسط فتكون شمالية غربية .

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تبلغ العظمى فى القاهرة غدا 29 والصغرى 18 ، والاسكندرية 26 16 ، ومطروح 24 14 ، بورسعيد 23 17 .