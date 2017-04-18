مارسيليا - أ.ش.أ

افاد مصدر أمني فرنسي، بأن الشرطة اعتقلت اليوم الثلاثاء بمدينة مارسيليا في الجنوب، رجلين يبلغان من العمر 23 و29 عاماً، يشتبه بتخطيطهما لهجوم وشيك، وذلك قبل خمسة ايام من الجولة الاولى، للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

واضاف المصدر، ان الرجلين تم توقيفهما من قبل الادارة العامة للامن الداخلي (الاستخبارات الداخلية)، و القوات الخاصة للشرطة (ريد)، في اطار تحقيق فتحته نيابة باريس حول اتهامات بالانتماء لمجموعة ارهابية، و مخالفة قوانين حيازة الاسلحة.

واكد المصدر الامني، ان الرجلين مسجلان لدى الأجهزة الامنية لتطرفهما، مشيراً الى عدم توافر حتى الآن معلومات عن المواقع المستهدفة .