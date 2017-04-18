أخبار مصر ـ إيناس البسيونى

نجحت مباحث قسم شرطة ثانى طنطا بالغربية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان طنطا بالغربية قيام علاء . س . إ – سن 34 – عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا – سبق إتهامه فى 3 قضايا (مخدرات ، سرقة) ، محمد . ف . س – سن 35 – عاطل – سبق إتهامه فى قضيتى ( إصابه ، سرقة بالإكراه )، خالد . ع . س – سن 23 – عاطل – سبق إتهامه فى 5 قضايا (مخدرات ، سرقة ، ضرب ) ( محبوس حالياً على ذمة قضية سرقة) ، أحمد . أ . س – سن 20 – عاطل – سبق إتهامه فى قضيتى ( سرقة ) ( محبوس حالياً على ذمة قضية سرقة بالإكراه) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات وأنهم وراء إرتكاب العديد من إرتكاب حوادث السرقات بدائرة المديرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام تم ضبط المتهمان الأول والثانى واستخراج المتهمان الثالث والرابع من محبسهما .

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه وأضافوا بارتكابهم ( 5 جرائم سرقات سيارات بدائرة المديرية) ، وتم بإرشادهم تم ضبط السيارات المستولى عليها وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على السيارة الخاصة به .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما إرتكبوه من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.