الإسكندرية أ ش أ

شهد حي وسط الإسكندرية انهيار 3 عقارات قديمة بمناطق مما أسفر عن إصابة ربة منزل.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغا بسقوط جزء من العقار حارة الست بمنطقة كوم الدكة, انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم.

وتبين من المعاينة أن العقار مساحته 60 مترا مربعا تقريبا “بناء قديم” مكون من طابقين بكل طابق شقة “مشغول بالسكان”, مما أدى لإصابة المدعوة “ه`.ال.ع” 23 عاما, ربة منزل باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات القطنية وتم نقلها للمستشفى

الرئيسي الجامعي للعلاج.

وقال المهندس علي مرسي, رئيس حي وسط, إن غرفة عمليات الحي تلقت بلاغا بسقوط عقارين آخرين, الأول رقم 50 بشارع أبي كامل بأمبروزو ومكون من 3 طوابق دون حدوث إصابات, مشيرا إلى أنه تم إخلاؤه من السكان قبل سقوطه بيوم واحد.

وأشار “مرسى”, في تصريح له, اليوم الثلاثاء, إلى أن العقار المجاور له “خال من السكان” ويطل على شارع ياسر بن عامر انهار أيضا, مشيرا إلى أنه صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض برقم 25 2016.

وأضاف رئيس الحي, أنه جار رفع أنقاض العقارات الثلاث المنهارة من الطريق العام, وإخطار شركات المرافق “المياه – الكهرباء – الغاز” لقطع خدماتها عن العقارات.