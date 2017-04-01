القاهرة - اخبار مصر

اكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أحمد حجازي مدافع الفريق يستأنف برنامجه التأهيلي في «الجيمانيزيوم»، على هامش مران اليوم الثلاثاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعب أمس.

وشدد عبدالحفيظ على أن اللاعب لن يلحق بمباراة «طنطا» المقبلة في الجولة الخامسة والعشرين من منافسة بطولة الدوري الممتاز، لاسيما وأن الجهاز الفني يرغب في تجهيزه بشكل كامل طبيًا وبدنيًا .

موضحًا للموقع الرسمي لناديه -أن اللاعب يستجيب بشكل جيد للتعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة بتروجيت بالدوري الممتاز، وأنه سيكون جاهزًا للمشاركة بدءًا من مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الـ26.

ويعاني حجازي من إجهاد في العضلة الضّامة، ويؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من تلك الإصابة التي ألمّت به مؤخرًا.

من ناحية اخرى .. استقر حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، على خوض مواجهة ودية أمام فريق تليفونات بني سويف، في الثالثة عصر غد الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتأتي ودّية «تليفونات بني سويف» ضمن استعدادات فريق الكرة، لمواجهة طنطا، المقرر لها الاثنين القادم ضمن الجولة الـ25 بمسابقة الدوري الممتاز.