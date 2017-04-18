اخبار مصر-غادة جميل

واشنطن بوست:حالة الاستقطاب تسود المجتمع التركي بعد الاستفتاء الاخير

الموافقة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى تركيا بفارق ضئيل عمن صوتوا بـ “لا” واحتمال اندلاع احتجاجات من قبل المعارضة، يشير إلى حالة الاستقطاب العميقة فى البلاد

صحيفة واشنطن بوست اشارت الى ان الفوز بهامش بسيط يمثل ضربة للرئيس رجب طيب أردوغان، ويوحد المعارضة المنقسمة كمنا ان اثنين من أحزاب المعارضة رفضا الاعتراف بالهزيمة، وطالبا بإعادة فرز الأصوات، بعد عدة تقارير تحدثت عن تزور

واوضحت الصحيفة انه رغم كل الانتقادات والاتهامات الموجهة للانتخابات من تزوير فى بطاقات الاقتراع وأخطاء من قبل اللجنة الانتخابية الا ان الانطباع الاكبر عن الاستفتاء الاخير بانه كان نزيها

ونقلت الصحيفة عن المعارضة قولها إن التعديلات سترسخ لحكم الرجل الواحد، وتؤسس منظومة ديكتاتورية فعلية بينما يؤكد مؤيديه ان محاولة الانقلاب الفاشلة التى جرت منتصف يوليو الماضى والصراع الأهلى وفشل السياسات الائتلافية تؤكد ضرورة الحاجة لسلطة تنفيذية أقوى وعندما يصبح النظام الجديد سارى الفعل فى الانتخابات المقبلة، المتوقع إجراؤها 2019 فإنها ستمثل التغيير الأكبر فى السياسات التركية منذ ظهور الجمهورية الحديثة عقب الحرب العالمية الأولى.

واعتبرت الصحيفة، أن الانتصار بنسبة طفيفة فى الاستفتاء ضربة كبيرة لأردوغان ستوحد المعارضة المنقسمة ضده وان أول المؤشرات على هذا اندلاع مظاهرات فى أنحاء اسطنبول للتعبير عن الغضب من التصويت وان أردوغان لايستطيع الادعاء بانه حقق انتصارا كبيرا.

ترامب: الكونجرس الامريكي يخطط لحزمة عقوبات ضد ايران وسوريا

إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تصل حتى الآن إلى خطط واضحة حيال ما يجب فعله في سوريا وان وعود ترامب قبل تولي الرئاسة بالابتعاد عن الملف السوري وعدم الخوض في أي عمل عسكري فيها الا ان الضربات الأمريكية على مطار تابع للنظام عقب قصف النظام السوري بلدة خان شيخون بالسلاح الكيماوي سيدفع ترامب للتفكير في وضع خطة لمواجهة اخر المستجدات

الصحيفة اشارت الى ان الكونجرس الأمريكي يعمل على إعداد حزمة جديدة من المقترحات للضغط على الرئيس السوري وروسيا وإيران وان أعضاء الكونجرس سيقدمون مشاريع القوانين الخاصة بمعاقبة الأسد وإيران وروسيا في محاولة لوقف فظائع الأسد

وذكرت الصحيفة ان هناك تشريعا لقانون يعطي إدارة ترامب مزيداً من النفوذ والصلاحيات سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الصعيد المالي للمساعدة في وقف اراقة دماء السوريين ضافة الى مشروع قانون جديد بتطبيق عقوبات على الحرس الثوري الإيراني لزيادة الضغط على ايران

واضافت الصحيفة ان ادارة ترامب لم تتوصل لأي صيغة حول كيفية هزيمة تنظيم داعش وان هناك مشروع قانون لعزل ثلاث شركات طيران إيرانية تجارية يشتبه في أنها تعمل على نقل الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا وهي الشركات التي سبق لإدارة الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما أن رفعتها من قانون العقوبات الأمريكية عقب توقيع الاتفاق النووي

وانتهت الصحيفة إلى أن موقف ترامب الأخير من سوريا سيسهل من تمرير عقوبات ضد الأسد وإيران لاجبار النظام على القبول لاعودة للجلوس الى مائدة المفاوضات