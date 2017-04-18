استقرار اسعار الدولا في البنوك
القاهرة - أ ش أ
شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء وذلك بعد أجازة عيد الربيع” شم النسيم”.
وطبقا لآخر تحديث بلغ سعر الدولار في بنكي(الأهلي ومصر ) 17.95 جنيه للشراء والبيع 18.05 جنيه .
وفي بنك القاهرة والتجاري الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 18.05 جنيه والبيع18.15 جنيه.
وفي البنك العربي الأفريقي وبنك الإسكندرية والأهلي اليوناني بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها والبيع 18.10 جنيه .
وفي بنك البركة – مصر – بلغ سعر الدولار 18.05 للشراء والبيع 18.15جنيه.
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