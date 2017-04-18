القاهرة - أ ش أ

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء وذلك بعد أجازة عيد الربيع” شم النسيم”.

وطبقا لآخر تحديث بلغ سعر الدولار في بنكي(الأهلي ومصر ) 17.95 جنيه للشراء والبيع 18.05 جنيه .

وفي بنك القاهرة والتجاري الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 18.05 جنيه والبيع18.15 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي وبنك الإسكندرية والأهلي اليوناني بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها والبيع 18.10 جنيه .

وفي بنك البركة – مصر – بلغ سعر الدولار 18.05 للشراء والبيع 18.15جنيه.