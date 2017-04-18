طر ابلس - أ ش أ

أعلنت الكتيبة /201 المساندة للقوة الثالثة/ المكلفة حماية الجنوب الليبي، والتابعة للمجلس الرئاسي، بإن اللواء /12 التابع لقوات الجيش الليبي ببنغازي، جدد القصف المدفعي والصاروخي، على قاعدة تمنهنت الجوية، بمدينة سبها الليبية اليوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، صرح مصدر مطلع بمدينة سبها، بأن أدخنة كثيفة تتصاعد حالياً من داخل القرية السكنية بقاعدة تمنهنت، موضحاً أن الأدخنة ناجمة عن قصف اللواء /12 القاعدة.

وأكد مصدر محلي تعليق الدراسة في جميع مدارس تمنهنت بسبب تجدد القصف على القاعدة، حفاظاً على سلامة التلاميذ.