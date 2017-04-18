القاهرة - أ ش أ

شهدت أسعار صرف الدولار استقراراً نسبياً في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أجازة عيد الربيع.

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في بنكي (الأهلي ومصر ) 17.95 جنيه للشراء والبيع 18.05 جنيه .

وفي بنك القاهرة والتجاري الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 18.05 جنيه والبيع 18.15 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي وبنك الإسكندرية والأهلي اليوناني بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيهاً والبيع 18.10 جنيه .

وفي بنك البركة – مصر – بلغ سعر الدولار 18.05 للشراء والبيع 18.15 جنيه.