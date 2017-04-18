القاهرة - أ ش أ

بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الخطوات التنفيذية لبرنامج تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، حيث تم تخصيص مبلغ 250 مليون دولار فى صورة خطوط إئتمان مقدمة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لتمويل الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار بالدكتور سيدى ولد التاه مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية بالعاصمة المغربية الرباط.

وأكدت وزيرة الاستثمار ضرورة زيادة الدعم المادي المقدم من المصرف للدول الأفريقية، معربة عن حرص الحكومة المصرية على تقوية العلاقات مع دول قارة أفريقيا، نظرا لأهميتها وكونها تمثل العمق الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية.

ونوهت بأن الفترة المقبلة ستشهد تواجدا مصريا كبيرا في هذه الدول الأفريقية بمساندة جهود المصرف من خلال زيادة تواجد شركات المقاولات المصرية, فضلا عن ايفاد الكثير من الخبراء المصريين من أجل تحسين خبرة كوادر الدول الأفريقية بتنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمستويات الكفاءة وتنمية المهارات, بالإضافة إلى أهمية زيادة الصادرات العربية عامة والمصرية خاصة إلى الدول الأفريقية.