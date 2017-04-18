القاهرة - اخبار مصر

اختار التشيكي فرانز شتراكا ، المدير الفني لفريق الإسماعيلي قائمة تضم 20 لاعباً استعداداً لمباراة سموحة غدا الأربعاء في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.

وضمت القائمة: “محمد عواد ومحمد مجدي لحراسة المرمى والغاني ريتشارد بافور ومحمد هاشم ومحمود متولي وباهر المحمدي ومحمد أبو المجد وبهاء مجدي ومحمد عادل جمعة للدفاع وعماد حمدي وحسني عبدربه ونادر رمضان ومحمد فتحي وأحمد جمال ونادر رمضان ووجيه عبد الحكيم وإبراهيم حسن وكريم بامبو للوسط والكولومبي دييجو كالديرون وشكري نجيب وأحمد الصعيدي للهجوم.

وخاض ثنائي الإسماعيلي عمر الوحش وكريم بامبو تدريبات تأهيلية تمهيدا لانتظامهما ضمن صفوف الفريق بعد تماثلهما للشفاء.

ويعاني “الوحش” من الإصابة بالتهابات أسفل الحوض, بينما أصيب “بامبو” بكدمة في العضلة الأمامية والضامة خلال مشاركته مع فريقه ضد الشرقية في المباراة الأخيرة ضمن جولات الدوري المصري.

يذكر أن فريق الدراويش يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة.