القاهرة -اخبار مصر

صرح الدكتور أسامة دسوقي وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بارتفاع أعداد المصابين إثر تناولهم وجبة سمك بمركز إسنا جنوب المحافظة إلى 12 شخصًا.

وعلى الفور انتقل وكيل الوزارة الى مستشفى إسنا المركزي لتفقد الحالة الصحية للمرضي وبرفقته اللواء اشرف الحويحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا.

وكان مستشفي إسنا المركزي، استقبل كل من، صباح عبدالفتاح السيد، ٤٢ سنة، وسها عبدالجليل مرسي، ٢٨ سنة، وسمر عبدالجليل مرسي، ٢٥ سنة، ودينا عبدالجليل مرسي، ١٨ سنى، و سهام عبدالجليل مرسي، ٢٣ سنة، والشاذلي عبدالجليل مرسي، ٢١ سنة، وأبوالحسن عبدالجليل مرسي، ٢٢ سنة، وإبراهيم عبد الجليل مرسي ١٧ سنة، وعبدالرحمن عبدالجليل مرسي ١٢ سنة، وهناء بهاء الدين الحلفاوي، ٣٨ سنة، ومحمد أسامه إبراهيم،٥ سنوات، وجميعهم ينتمون لأسرة واحدة؛ وذلك إثر تناولهم وجبة فسيخ، خلال احتفاله بعيد شم النسيم.

وبمناقشتهم تبين أنهم قاموا بشراء الفسيخ الفاسد من أحد محلات بيع الأسماك المملحة بمدينة أسوان.